شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مارس قمة مجمعة لتحديد بطل دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد يوم 5 مارس القادم موعدا لإقامة لقاء القمة بين الأهلى و الزمالك فى رابع جولات مجمعة تحديد بطل دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

وتنطلق الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023 يوم 13 فبراير الجارى.

تأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط وهم الزمالك و الشمس من المجموعه الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى و سبورتنج من المجموعة الثالثة.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 23 فبراير المقبل ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساءا بدلا من الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر والتى أصبحت تستضيف لقاءات القمة بكرة اليد خلال الفترة الأخيرة.