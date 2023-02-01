شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو ومحمد عبد المنصف عضوان فى الإسماعيلى بأمر الجماهير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلى، ومحمد عبد المنصف مدرب حراس الدراويش، بعمل عضوية في النادى الإسماعيلى بناء على طلب العديد من جماهير الدراويش.

وأصبح أحمد حسام ميدو ومحمد عبد المنصف أعضاء في النادى الإسماعيلى، بعدما قاما بالاشتراك في النادى وإنهاء كل أمور إتمام العضوية في الإسماعيلى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

وحقق الإسماعيلى الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى المحلى.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندرى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب أحمد مدبولى عن مباراة الاسماعيلى مع الداخلية التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الدراويش مع أسوان والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكان أحمد مدبولى قد حصل على البطاقتين السابقتين خلال مواجهتى الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.







