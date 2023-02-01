شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية لنجوم الأهلى قبل مواجهة أوكلاند سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم الأربعاء بمقر إقامة البعثة في طنجة بالمغرب.

وحرص كولر على استعراض بعض الأمور الفنية والتكتيكية للاعبين خلال المحاضرة في إطار التجهيز لمباراة الفريق مساء اليوم أمام أوكلاند سيتي.

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية ومرانا بدنيا خفيفا عقب تناول وجبة الإفطار في فندق الإقامة في إطار برنامج إعداد اللاعبين البدني قبل المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب في الدور التمهيدي من منافسات كأس العالم للأندية.