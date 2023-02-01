غزل المحلة يعزز الفريق بـ 8 صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي غزل المحلة، في ابرام 8 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل غلق باب القيد أمس الثلاثاء ، لللانتقالات الشتوية موسم 2022-2023.

وجاءت صفقات غزل المحلة في الانتقالات الشتوية كالتالي

1- حازم موسى مهاجم فريق الإسماعيلي على سبييل الإعارة لمدة ستة أشهر.

5- مصطفى أسامة ديشت قادما من سبورتنج كاسل في الدرجة الثانية لمدة 5 مواسم مقبلة.

6- النيجيري تشاريلز من مواليد 2005 لمدة 3 سنوات.

7- إبراهيم عايش قادمة من فريق أسوان، لمدة موسمين ونصف.الراحلون عن غزل المحلة

8- طارق سامي قادمة من فريق الجونة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ومن ناحية أخري، رفض مسئولي نادي غزل المحلة رحيل أحمد الندري لاعب وسط الفريق بعد ما دخل مسئولو أندية بيراميدز و الزمالك في مفاوضات مع نظرائهم في غزل المحلة لضم اللاعب في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية الحالية، فيما أعلن غزل المحلة عن رحيل كل من عبده يحيى مهاجم الفريق إلى صفوف فريق المصري البورسعيدي .

ويتواجد فريق غزل المحلة في المركز السابع من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 26 نقطة، بعدما نجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5، وتلقى الخسارة في 4 مباريات أخرى.

من المقرر أن يواجه في فريق غزل المحلة نظيره فريق حرس الحدود، في الجولة الـ 17 بالدوري الممتاز في يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.