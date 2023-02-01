الأهلى يتفوق على أوكلاند سيتى فى القيمة التسويقية قبل كأس العالم للأندية..إنفو

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع أوكلاند سيتى النيوزيلندى، فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فى منافسات الدور التمهيدى ببطولة كأس العالم للأندية على ملعب "إبن بطوطة" فى مدينة "طنجة" فى الدور التمهيدى من البطولة المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

ويدخل الأهلى المباراة ورغبته واضحة وهى تقديم أداء جيد مع تحقيق الفوز من أجل المضى قدمًا فى مشواره ببطولة كأس العالم للأندية

وتقام بطولة كأس العالم للأندية فى المغرب من الفترة 1 فبراير وتنتهى 11 من الشهر ذاته، بمشاركة 7 أندية.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.60 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لأوكلاند سيتى 4.48 مليون يورو.

فى المقابل، يؤمن ألبرت ريرا، مدرب أوكلاند سيتى النيوزلندى، بقدرة فريقه على هزيمة الأهلى فى كأس العالم للأندية بالمغرب، رغم علمه بأن العملاق المصرى لم يتعرض لأى خسارة منذ بداية الموسم الجاري.

وخاض بطل قارة أوقيانوسيا معسكرًا تدريبيًا فى إسبانيا، استعدادًا للبطولة، ولعب خلاله 3 مباريات ودية، خسر اثنين ضد ريوس ريديس الإسبانى وجيونك هيونداى الكورى الجنوبى (كلاهما بنتيجة 0-1)، قبل أن يتعادل مع الفريق الثانى لبرشلونة 1-1.

وقال المدرب الإسبانى الذى تولى تدريب الفريق فى ديسمبر 2021 "قضينا 10 أيام فى معسكر إسبانيا، وخضنا 3 مباريات ودية مفيدة للاعبين الذين لم يعتدوا اللعب فى هذا المستوى، من المهم أن يعرفوا المتطلبات للمنافسة فى بطولة كأس العالم للأندية، وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف".

واختتم صاحب الـ39 عامًا "نعرف أننا سنواجه الأهلى، الذى لم يتعرض لأى هزيمة هذا الموسم بعد 15 مباراة (فى الدورى المصري)، اللاعبون يدركون حجم التحدى الذى نواجهه، ونؤمن بأننا سنحقق شيئًا إيجابيًا (الفوز) اليوم الأربعاء".