رابطة مشجعى الأهلى فى إيطاليا تساند الفريق أمام أوكلاند سيتى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة مشجعي النادي الأهلى في إيطاليا عن تواجدها اليوم في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القرن ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد محمد عباس سليمان مؤسس الرابطة في إيطاليا تواجد عشرات الأعضاء في مدينة طنجة المغربية منذ ساعات لمساندة الأهلي في مباراة المهمة ضد أوكلاند سيتي، قادمين من عدة مدن مختلفة من إيطاليا إلى المغرب مباشرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي في التاسعة مساء اليوم على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها المارد الأحمر للمرة الثامنة قي تاريخه.

وحال فوز النادي الأهلي قي لقاء اليوم سوف يواجه فريق سياتل الأمريكي في الدور التالي من البطولة، الذي يطمح خلالها في تحقيق ميدالية جديدة تضاف إلى سجله الحافل والتاريخي في مونديال الأندية.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.