شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع فيريرا علي العودة لقيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولي الزمالك، لاتفاق مبدئي مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، علي العودة لقيادة الفريق بداية من مواجهة فاركو المقبلة.

وينتظر مسئولي الزمالك وضع بعض الرتوش في الاتفاق مع فيريرا علي العودة لقيادة الزمالك، بعدما اشترط مسئولي القلعة البيضاء علي المدرب العودة للعمل بدون مساعديه الأجانب.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الاثنين الموافق 6 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بها المركز الرابع.