شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع أوكلاند سيتى النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا على ملعب "إبن بطوطة" فى مدينة "طنجة" فى الدور التمهيدى من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

س: ماهو موعد مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى ؟

ج: ينتظر أن يلتقى الأهلى مع نظيره أوكلاند سيتى فى ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية اليوم الاربعاء فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

س: كيف انتهت المواجهة التى جمعت الأهلى مع أوكلاند سيتى؟

ج: لن تكون مواجهة الأهلى وأوكلاند سيتى جديدة، فسبق وأن التقيا من قبل فى كأس العالم للأندية 2006 الذى أقيم فى اليابان، كانت المباراة أيضًا فى الدور التمهيدى، وفى ذلك التوقيت نجح الأهلى بقيادة مدربه التاريخى مانويل جوزيه فى الفوز بهدفين دون رد.

س: ماهى غيابات الأهلى أمام أوكلاند سيتى ؟

ج: شهدت قائمة الأهلى ضم جميع العناصر الأساسية للفريق باستثناء أحمد نبيل "كوكا" الذى يعانى من الإصابة، كما غاب عن الأهلى اللاعب الشاب رأفت خليل، انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب، بجانب غياب الثلاثى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير بسبب الإصابة، إضافة إلى استبعاد الوافد الجديد أحمد قندوسى لمشاركته مع منتخب الجزائر فى بطولة أفريقيا للمحليين، فيما تم استبعاد الخماسى أيمن أشرف ومحمد الضاوى وبرونو سافيو وشادى حسين ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

س: من يدير مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى تحكيمياً ؟

ج: أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن إسناد مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الصينى نينج ما، ويعاونه مواطنيه فيه زهو وتشينج زاهانج، والرومانى ستفان كوفاكس حكما رابعا.

والحكم الإسبانى خوان مارتينيز سيكون حكم تقنية الفيديو، ويساعده الأوروجويانى نيكولاس تاران والصينى مينج فو، بمساعدة المكسيكى فيرناندو جويريرو.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أوكلاند سيتى؟

ج: ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أوكلاند سيتى مكون من :"فى حراسة المرمى: محمد الشناوى وفى خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولى، محمد هانى وفى خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدى فتحى وفى خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، محمد شريف".

س: ماهى القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وأوكلاند سيتى ؟

ج: يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية من خلال 9 قنوات فضائية، وفيما يلى نعرض أبرز هذه القنوات وتردداتها كما يلى

1- قناة SSC السعودية:

تردد القناة: 12419

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.

2 – المغربية 2 الأرضية

اسم القناة: 2M TV Maroc.

التردد والاستقطاب: 12015 (V).

الترميز: 27500.

3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:

التردد: 11513

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11863

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500

5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500

6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000

7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900

8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500

9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000