موعد مباراة الأهلي وأوكلاند اليوم في مونديال الأندية.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المغرب، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي، في التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد مولاي عبد الله العاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ويشارك الأهلي في تلك النسخة باعتباره وصيف دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الماضي، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021..

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مع فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير، الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

وتستعد 3 أندية عربية للمشاركة في النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، ويشارك في البطولة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) - الأهلي ممثل أفريقيا - الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأمريكي (الكونكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

حصلت مجموعة قنوات SSC Sport السعودية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بجانب قناة المغربية الرياضية الأرضية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية

Australia SBS On Demand

Czech Republic Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

Portugal Sport TV4

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12130

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12246

Slovakia Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

United States Fox Sports 2, FOX Deportes

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية

تردد القناة : 12284. القمر الصناعي: النايل سات. معدل الترميز: 27500.