6 صفقات تزين قائمة سموحة فى الانتقالات الشتوية استعدادا للدورى

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القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر، في التعاقد مع 6 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق السكندرى في الانتقالات الشتوية التي انتهت أمس الثلاثاء، من أجل إعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

صفقات سموحة

بدأ سموحة صفقاته في يناير الماضى بضم حسام حسن مهاجم النادى الأهلى وزياد طارق مقابل رحيل خالد عبد الفتاح إلى الأهلى، حيث تم استعارة حسام حسن لنهاية الموسم، بينما زياد طارق لمدة موسم ونصف مجانا.

كما تم استعارة المدافع محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى أيضا من النادى الأهلى لمدة موسم ونصف، ليرفع عدد اللاعبين القادمين من الأهلى إلى 4 لاعبين.

وحصل سموحة على توقيع التونسى مالك بو عيو لاعب النجم الساحلى والمنتخب التونسى مجانا، وفقا لما جاء في تصريحات فرج عامر الذى أكد أن الصفقة كلفته 10 آلاف دولار.

واختتم سموحة صفقاته بالتعاقد مع بركات حجاج مدافع نادى الداخلية 4 مواسم ونصف نظير 1.2 مليون جنيه لتعويض عودة محمود شبانة لاعب الفريق إلى نادى الزمالك في الانتقالات الشتوية.

وكان سموحة حصل على توقيع طارق علاء كابتن منتخب مصر للشباب اعارة سنة ونصف ( بدون مقابل لنادى الزمالك )، إلا أن أزمة قيد صفقات الزمالك حال دون إتمام الصفقة.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية مع المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل 7 فبراير فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى، والذى يأمل فيها أحمد سامى تحقيق الفوز الثانى له على التوالى مع الفريق السكندرى لمواصلة التقدم فى جدول الدورى المصري.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 16 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.