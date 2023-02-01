أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة أوكلاند بافتتاح كأس العالم للأندية.. إنفو

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع أوكلاند سيتى النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا على ملعب "ابن بطوطة" فى مدينة "طنجة" فى الدور التمهيدى من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة أوكلاند سيتى

وطالب مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبيه بضرورة الفوز باللقاء وذلك لكونها أهم مباراة فى البطولة لان الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره فى المونديال، وقاد كولر الأهلى فى 20 مباراة، حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ويحسب للمدرب السويسرى تتويجه بأول ألقابه مع الأهلى بالفوز بالسوبر المحلى بجانب نجاحه فى احتلال صدارة الدورى المصرى بدون هزيمة.

ويشارك الأهلى فى مونديال الأندية باعتباره ممثلًا عن قارة أفريقيا، على الرغم من حلوله وصيفًا للوداد فى دورى أبطال أفريقيا، لكن القدر ابتسم له بإقامة البطولة فى المغرب ومشاركة الوداد باعتباره بطل دورى الدولة المستضيفة.

ويعد النادى الأهلى هو الفريق العربى الأكثر مشاركةً فى كأس العالم للأندية على مدار تاريخ المسابقة، ويدخل المارد الأحمر نسخة 2023 بالمغرب وعينه على تحقيق إنجاز أكبر من آخر نسختين، عندما حقق المركز الثالث.