شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. قرعة مباراة مصر وباراجواى فى كأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى غدا الخميس بنادى الجزيرة فى الثانية عشر ظهرا قرعة مباراة مصر وباراجواى فى المباراة الفاصلة لتحديد البقاء بالمجموعة الثانية العالمية في كأس ديفيز للتنس .

ويقوم باجراء القرعة الحكم الدولى الايطالى ريكاردو كارلوس ويحضرها رئيس اتحاد التنس اسماعيل الشافعى ومنتخبنا الوطنى بقيادة الدولى السابق عمرو غنيم كابتن الفريق واللاعبون محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو عصراوى وفارس زكريا ومحمد جمعه ومنتخب باراجواى بقيادة رامون دالجادو واللاعبون دانييل فاليجو وهيرناندو جوسيه وخوان بوربا وتياجو دروزدفسكى .

وتنطلق المباراة بعد غدا الجمعة وتستمر على مدار يومين بملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة. وكان الاجتماع الفنى للمباراة قد عقد برئاسة الحكم الايطالى ريكاردو كارلوس وبحضور كل من الكابتن عمرو غنيم وكابتن باراجواى رامون دالجادو والحكم الدولى وائل الرفاعى والمدير التنفيذي لاتحاد التنس مروى عبد الرحمن. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على كافة التفاصيل الفنية للقاء.

حرص رئيس إتحاد التنس اسماعيل الشافعى علي حضور المران الرئيسى للمنتخب الاول للتنس للرجال بملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة وذلك قبل انطلاق المواجهة الحاسمة امام باراجواى فى كأس ديفيز ضمن منافسات الجولة الأخيرة والفاصلة للبقاء بالمجموعة العالمية الثانية.

وحرص اسماعيل الشافعى على دعم اللاعبين وتحفيزهم ومؤازرتهم من أجل تحقيق الفوز على منتخب باراجواى والحفاظ على البقاء بالمجموعة الثانية.

وشهد المران ، كل من أمين صندوق اتحاد التنس وائل التلبانى والسكرتير العام المهندس وليد سامى ورئيس لجنة التنس بنادى الجزيرة اسماعيل خرما وعضو اللجنة نادر زهران .

ويواصل المنتخب تدريباته تحت قيادة عمرو غنيم كابتن الفريق ومعه اللاعبون محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو عصراوى وفارس زكريا ومحمد جمعه.

ويؤدى فراعنة التنس المران الأخير غداٍ الخميس صباحا فقط ويعقبه عودة الفريق الى مقر الإقامة استعدادا للمباراة المقرر انطلاقها بعد غدا الجمعة.



من جانب اخر ، وضع نادى الجزيرة برئاسة شريف سيف النصر كافة إمكانياته أمام اتحاد التنس حيث تقوم الادارة التنفيذية بالتعاون مع الاتحاد بمجهودات هائلة لخروج التنظيم فى افضل صورة لائقة بمصر كالمعتاد.