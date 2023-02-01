شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطلب البطاقة الدولية للأوغندى كاكوزا مهاجم الفريق الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو إنبى سرعة إرسال البطاقة الدولية للأوغندي ديريك كاكوزا، لاعب منتخب أوغندا للشباب حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق البترولى في الدورى الممتاز بعد التعاقد معه قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات قليلة.

وتعاقد نادي إنبى مع الأوغندى كاكوزا في صفقة انتقال حر بعد فسخ الأخير تعاقده مع نادي فالميرا اللاتفي؛ ليصبح الأوغندي خامس صفقات إنبي خلال شهر يناير وتم قيد اللاعب في مرحلة تحت السن.

وسبق لـ كاكوزا اللعب مع منتخب أوغندا الأول، في خمس مباريات وكذلك الحصول على جائزة هداف كأس الأمم الإفريقية للشباب عام 2012 بخمسة أهداف،ويأمل النادي البترولي بعد تعاقدات الشتاء في تحسن النتائج حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة من 16 لقاء.

واستغنى مسئولو نادى إنبى رسميا عن خدمات ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم حسام عرفات ومحمد المرسى ومهاب أشرف لعدم حاجة الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة طلعت يوسف لخدماتهم خلال الفترة القادمة.

كما تعاقد مسئولو النادى البترولى مع باسم عادل مدافع منتخب السويس كما وقع رضا السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية، رسميا للفريق البترولى وذلك في إطار خطة النادى بتدعيم صفوف الفريق، من أجل تحسين مركزهم في جدول ترتب الدورى المصرى.

كما أعلن نادي إنبي عن التعاقد مع عمرو مرعي، مهاجم فريق المصري البورسعيدي، رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أٌفي صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق البترولي خلال شهر يناير الجاري.