الامارات | "العليا لمونديال القدرة" تؤكد اكتمال الاستعدادات لاستضافة الحدث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم للقدرة أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة ترسخ مكانتها المرموقة وريادتها العالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية بأفضل المعايير والممارسات. وأوضح أن ثقة الاتحاد الدولي للفروسية كبيرة باستضافة ونجاح الحدث العالمي المرتقب في أبوظبي، موطن البطولات العالمية، على أعلى مستوى وأفضل صورة.

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد بفندق "دوست ثاني" بأبو ظبي أمس استعرض عمل اللجان المختلفة خلال الفترة الماضية مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق البطولة يوم 25 فبراير الجاري، من خلال استعدادات هيئة السياحة لحفلي الافتتاح والختام، والإعلام، والبلديات والخطة الأمنية، وترتيبات وجهود الصحة للحفاظ على صحة الفرسان والخيول والملاك.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى مشاركة 129 فارساً وفارسة و143 خيلاً من 37 دولة في بطولة العالم للقدرة والتحمل لمسافة 160 كم، التي تعد "صديقة للبيئة"، حيث تشهد "السباق الأخضر" لأول مرة على مستوى العالم وعلى مستوى بطولات القدرة، كما سيتم إعداد جدول تعريفي بقرية بوذيب وبنيتها التحتية التي تعزز قدراتها التنظيمية في استضافة الفعاليات الدولية.

وتشهد البطولة 6 مسارات، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 33 كم، والثانية 30 كم، والثالثة 29 كم، والرابعة 28 كم، والخامسة 20 كم، والسادسة 20 كم، بجانب توفير مسارات خاصة لسيارات المساندة حسب القانون الدولي لإبعاد السيارات عن الخيول، والحد من انبعاثات الكربون.