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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي على ملعب طنجة الكبير "ابن بطوطة"، والآمال معقودة على النادي الأحمر في الذهاب بعيدًا وتحقيق أكثر من الميدالية البرونزية المعتادة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي باعتباره ممثلًا عن قارة إفريقيا بعدما تأهل الوداد لمونديال الأندية بصفته ممثلًا عن البلد المستضيفة، المغرب، لتأتي الفرصة لكتيبة كولر للمشاركة للمرة الثالثة على التوالي بالمسابقة.

والتقى المارد الأحمر مع أوكلاند سيتي من قبل في نفس الدور بكأس العالم للأندية ولكن منذ زمن بعيد، وتحديدًا في عام 2006، وانتهت المباراة التي أقيمت في اليابان بفوز الأهلي بهدفي فلافيو وأبو تريكة.

المغرب شهد المشاركة الأفضل لأوكلاند سيتي في تاريخه، عندما حلّ رابعًا في نسخة 2014، ويدخل النادي النيوزلندي على أمل النجاح في تكرار ما فعله سابقًا بأراضي أسود الأطلس.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سوف يضرب موعدًا مع سياتل واندرز الأمريكي في الدور الثاني، على أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي.

ستُنقل مباريات كأس العالم للأندية 2023 من خلال قنوات SSC السعودية، بجانب قناة الرياضية المغربية، وكلاهما سوف ينقل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.

ولكن وجبت الإشارة إلى أن قناة الرياضية المغربية "TNT" سوف تنقل المباراة عبر القناة الأرضية فقط، بجانب أنها لا توجد سوى على قمر أسترا سات فضائيًا.

أما SSC، فقد خصصت القناة SSC HD 1 الفضائية لنقل مجريات مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.



يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية 2023 من خلال تطبيق شاهد.

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تقام مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مساء الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023، على ملعب طنجة الكبير "ابن بطوطة".

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن قناة SSC ليس لديها تردد عبر قمر نايل سات، ويمكن متابعتها فقط من خلال قمر عرب سات.

تردد SSC على عرب سات

التردد 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4