شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مانشستر يونايتد يستضيف نوتينجهام في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريقا مانشستر يونايتد نظيره نوتينجهام فورست في العاشرة من مساء اليوم "الأربعاء" على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي 2022-2023.

تعرف على موعد مانشستر يونايتد يستضيف نوتينجهام في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين فوز مانشستر يونايتد على حساب نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب سيتي جراوند.

وتأهل نادي مانشستر يونايتد إلى دور نصف النهائي من بطولة رابطة المحترفين الإنجليزية عقب فوزه العريض على حساب تشارلتون أتلتيك بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أولد ترافورد" في دور ربع النهائي.

بينما تأهل نادي نوتينجهام فورست على حساب وولفرهامبتون بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بينهما 1-1 في المواجهة التي أقيمت على ملعب مباراة اليوم.

وتاريخيًا التقى فريقا مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست في 79 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع الشياطين الحمر الفوز في 41 لقاء مقابل 21 لأصحاب الأرض، بينما انتهت 17 مواجهة بالتعادل السلبي بينهما.

وأحرز لاعبو نادي مانشستر يونايتد 146 هدفًا بينما سجل نادي نوتينجهام فورست 86 هدفًا، فيما يتصدر ترتيب هدافي مباريات الفريقين أولي جونار سولشاير مدرب اليونايتد السابق برصيد 8 أهداف يليه زميله إيريك كانتونا بواقع 5 أهداف بالتساوي مع دينيس لو وجورج بيست.