شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مبارة طرابزون ضد أنطاليا فى الدورى التركى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف فريق طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى، نظيره أنطاليا على ملعب شينول جونيش ستاديوم، ضمن مباريات الجولة 22 من الدورى التركى، ويسعى الفريق لاستعادة توازنه بعدما تلقى خسارة مفاجئة أمام هاتاي سبور بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضى، بمسابقة الدوري.

موعد مبارة طرابزون ضد أنطاليا فى الدورى التركى

وشارك تريزيجيه في المباراة الأخيرة كبديل منذ الدقيقة 55، ولم يسجل أو يصنع حيث يتوقف رصيده حاليًا عند 6 أهداف وصناعة 3 آخرين

ويحتل طرابزون المركز السادس بجدول ترتيب الدورى التركى برصيد 35 نقطة بينما يحتل أنطاليا المركز 13 برصيد 21 نقطة.

وفى باقى مباريات الجولة 22 من الدورى التركى اليوم، يلتقى كل من قاسم باشا مع جيرسونسبور، وغازى عنتاب مع هاتاى وجالطة سراى مع عمرانى سبور.

كان تريزيجيه انضم إلى صفوف فريق طرابزون سبور في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 4 مليون يورو.