شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة نانت ومارسيليا في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحظى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت ضد نظيره فريق مارسيليا باهتمام كبير من قبل مشجي ومتابعي كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين ببطولة الدوري الفرنسي الممتاز في موسمه الجديد 2022-2023.

موعد مباراة نانت ومارسيليا في الدوري الفرنسي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق نانت مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين ببطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة نانت ومارسيليا مساء اليوم الأربعاء عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أرضية استاد لا البوجوار.

وتذاع أحداث مباراة نانت ومارسيليا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الفرنسي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2.

ويتواجد فريق مارسيليا في المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يقع نانت في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.