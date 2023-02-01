شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على خصمه فريق ريال بيتيس في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

وتُعد تلك المباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من الليجا، موسم 2022/23، وذلك على ملعب "بينتو فيامارين".

ويتصدر برشلونة في الوقت الحالي، جدول الدوري الإسباني، برصيد 47 نقطة، في حين يتواجد ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

معلق مباراة برشلونة وريال بيتيس

من المقرر أن يعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة اليوم.