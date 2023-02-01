شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستضيف دولة المغرب بطولة كأس العالم للأندية 2023 بدءًا من اليوم الأربعاء، 1 فبراير، وتستمر البطولة حتى 11 من نفس الشهر، ويشارك النادي الأهلي في المباراة الافتتاحية ضد فريق أوكلاند سيتي على ملعب طنجة، وتنطلق صافرة البداية للمباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تنقل عدد من القنوات المجانية والمفتوحة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، وفيما يلى تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كاس العالم للاندية 2023:

تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات. - التردد: 12383. - الاستقطاب: رأسي. - معدل الترميز: 27500. - معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

أولًا تردد القناة المغربية الرياضية TNT - القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية هوتبيرد التردد: 10872.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

قنوات نقل مباراة كاس العالم للاندية قناة SSC الرياضية السعودية - القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

على أي قناة تذاع مباريات كاس العالم للاندية؟ قناة ssc sports السعودية - القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أسندت قناة السعودية الرياضية ssc sports مهمة التعليق الصوتي على مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي للمعلق الرياضي عیسی حربين، فيما يتولي مهمة التعليق الصوتي على مباراة الهلال والوداد إلى المعلق الرياضي فهد العتيبي.