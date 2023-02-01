رغم إغلاق القيد وبيان اتحاد الكرة.. وسائل إعلام تكشف: الزمالك يقيد صفقاته الجديدة بخطأ من الجبلاية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، نجح في قيد صفقاته الجديدة التي ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من عدم سداد الأبيض لمستحقات اتحاد الكرة.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت أزمة بين اتحاد الكرة ونادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بسبب عدم سداد الأبيض المديونية المتعلقة بتسجيل اللاعبين.

ونجح الزمالك في التعاقد مع كل من: ناصر منسي قادمًا من البنك الأهلي، وأحمد بلحاج من أسوان، بجانب عودة محمود شبانة من سموحة بعد انتهاء إعارته في الميركاتو الشتوي.

ووفقاً لموقع "بطولات"، فقد كشف مصدر "أن اتحاد الكرة أخطأ، حيث كان لا بد من غلق الحساب الخاص بالزمالك والذي يستطيع من خلاله تسجيل لاعبيه على نظام فيفا، وهو ما لم يحدث."

وأضاف المصدر: "بحسب اللائحة فإن الأندية التي لم تقم بتسوية مديونياتها يتم غلق الحساب الخاص بها وهو الأمر الذي ينطبق على الزمالك، ومع ذلك الحساب الخاص بنادي الزمالك كان يعمل بشكل طبيعي ولم يُعطل!!، وهذا خطأ يُسأل عنه اتحاد الكرة".

وأوضح المصدر قانونية الوضع الحالي، موضحاً: "الزمالك قانونيًا موقفه سليم لأنه قام بقيد لاعبيه عبر النظام الدولي، وأزمته مع اتحاد الكرة في تسوية المديونية واستخراج الكارنيهات".

وتابع: "بمجرد ما يصل الزمالك لصيغة اتفاق مع الاتحاد على تسوية المديونية سيتم قيد اللاعبين بشكل رسمي ويُستخرج لهم الكارنيهات".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قد أصدر بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن خلاله غلق باب القيد الشتوي رسميًا، كاشفاً تفاصيل أزمة نادي الزمالك.

وقال اتحاد الكرة في بيانه إنه تواصل مع مسئولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب.

وأضاف البيان: "في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه ناصر منسي، أحمد بلحاج، ومحمود شبانة دون جدولة المديونية."

وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "قام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي."

وأوضح: "رغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".

واختتم البيان: "لذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط."

وفي السياق، كشف مصدر باتحاد الكرة عن خطوات القيد التي تتبعها الأندية في تسجيل اللاعبين الجدد، وذلك بعد أزمة الزمالك مع الجبلاية.

وقال المصدر، في تصريحات لموقع "بطولات"، إن هناك عدة خطوات تتبعها الأندية في مسألة قيد اللاعبين الجدد في النظام الدولي خلال فترة الانتقالات.

وأضاف المصدر: "الإجراء الأول، أن تُسجل الأندية لاعبيها الجُدد عبر الحساب الخاص بها على نظام فيفا، حيث يقوم النادي برفع بيانات اللاعبين ثم يقوم الاتحاد بالموافقة على قيد اللاعبين".

وتابع: "والإجراء الثاني، هو أن يذهب النادي لاتحاد الكرة ويقوم بدفع رسوم القيد في قسم الحسابات ويستلم إيصال السداد ".

واختتم المصدر: "الإجراء الثالث، أن يُسلم الإيصال للجنة شئون اللاعبين حتى يعتمد الاتحاد قيد اللاعبين".