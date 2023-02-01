صفقات الزمالك الجديدة أشعلت الغضب.. من وقف القيد إلى استدعاء الشرطة واتهامات متبادلة.. ماذا حدث داخل مقر اتحاد الكرة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

اشتعلت في الساعات الأخيرة من، مساء الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، أزمة كبيرة داخل الوسط الرياضي، بعد إغلاق باب القيد رسميا بموسم الانتقالات الشتوية كان بطلها نادي الزمالك.

وتم إغلاق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، الذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، والذي شهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها باستثناء نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد ضم 3 لاعبين جدد وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان، ومحمد شبانة بعد قطع إعارته من سموحة.

ماذا حدث؟

وفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، تواجد وفد من نادي الزمالك داخل اتحاد الكرة في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد من أجل حل الأزمة وتسجيل اللاعبين الجدد.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصدر من اتحاد الكرة قوله إن ما تم في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد هو أن الاتحاد وافق على تسجيل بيانات صفقات الزمالك الجديدة على نظام تسجيل اللاعبين ولكن دون إكمال ذلك للخطوة النهائية.

وأضاف المصدر أنه يجب أن يضغط اتحاد الكرة على موافقة من أجل إتمام عملية التسجيل، واشترط الاتحاد فعل ذلك بعد سداد دفعة من المديونية.

وأشار المصدر إلى أنه بتلك الخطوة لن يتمكن اللاعبون الثلاثة من المشاركة في المباريات إلا بعد السداد وموافقة اتحاد الكرة.

وفي السياق، أكدت عدد من وسائل الإعلام وصول مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى مقر اتحاد الكرة من أجل حل أزمة المديونيات السابقة لدى النادي والتي تعيق قيد الصفقات الجديدة.

وحرص مرتضى منصور على الذهاب إلى مقر اتحاد الكرة، بعد فشل الممثل القانوني للنادي في التوصل لاتفاق بشأن تسوية المستحقات أو تأجيل دفعها.

بيان من اتحاد الكرة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن خلاله غلق باب القيد الشتوي رسميًا، كاشفاً تفاصيل أزمة نادي الزمالك.

وقال اتحاد الكرة في بيانه الرسمي إنه تواصل مع مسئولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب.

وأضاف البيان: "في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه ناصر منسي، أحمد بلحاج، ومحمود شبانة دون جدولة المديونية."

وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "قام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي."

وأوضح: "رغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".

واختتم البيان: "لذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط."

اتهامات متبادلة

وخرج مرتضى منصور على قناة الزمالك متحدثاً عن محاولاته ومحاولات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بالتواصل مع اتحاد الكرة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك الجديدة ولكن رئيس اتحاد الكرة جمال علام، وعضو مجلس الإدارة حازم إمام، رفضا ذلك.

وقال مرتضى: "حازم إمام رفض الحصول على شيكات الزمالك، وأصر على الحصول على المبلغ كاش".

وأضاف رئيس الزمالك: "صفي يا حازم حساباتك بعيدًا عن جماهير الزمالك، اللي عملته جريمة في حق جماهير الزمالك مش في حقي أنا.. أنا اللي سفرتك للاحتراف في أودينيزي وأنا اللي رجعتك لما فشلت".

من جانبه، رد حازم إمام عبر حسابه الشخصي على "تويتر" إثر اتهامه برفض قيد صفقات الزمالك الجديدة.

وقال حازم إمام في تغريدته: "بالطبع كل ما قيل غير حقيقي وكذب كالعادة، أقسم بالله أنه لم يتصل بي أحد".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "لا أعلم ما هي كمية الغل والافتراء، تفعل كل شيء حتى يكرهني الناس، وتدعي بما لم أفعله وتضع اسمي في أي شيء".

واختتم حازم إمام: "أتمنى مرة واحدة أن تعترف بالخطأ وليس من الداعي أن تتهم الآخرين بذلك، حسبي الله ونعم الوكيل".

خناقة

أفادت وسائل إعلامية بأن مقر الاتحاد المصري لكرة القدم شهد مشادة كلامية بين مسئولي الاتحاد ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وذكر موقع "كووورة" أن مشادة كلامية عنيفة نشبت بين مرتضى منصور ومحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.

كما ذكر موقع "يلا كورة" أن اتحاد الكرة استدعى شرطة النجدة مبلغًا بوجود "بلطجية" داخل أروقة الجبلاية في أعقاب الأزمة التي اندلعت بينه وبين مسئولي الزمالك بسبب أزمة القيد.

كما كشف الإعلامي مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس خناقة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة.

وقال عبدالغني، في تصريحات عبر قناة "الشمس"، إنه حدثت مشادة قوية بين رئيس الزمالك مرتضى منصور ومسئولي اتحاد الكرة معلقاً: “صوت عالي وصراخ”، وذ لك بسبب أزمة قيد الصفقات الجديدة لعدم دفع جزء من المديونية.

وشدد مجدي عبدالغني علي أن الزمالك فشل في تسجيل صفقاته الجديدة بعد رفض تام من جميع أعضاء اتحاد الكرة علي تسوية الأمر إلا بعد دفع المديونية.