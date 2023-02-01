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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية فى المغرب بمشاركة الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقص فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر شريط افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب الليلة، حينما يواجه نظيره أوكلاند سيتى فى الدور التمهيدى للبطولة.
الأهلى × أوكلاند سيتى الأربعاء الموافق 1 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة
الفائز من مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى × فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير- الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.
الهلال السعودى × الوداد المغربى، يوم 4 فبراير- الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.
الفائز من المباراة رقم 3 × مع فلامنجو البرازيلى يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.
الفائز من المباراة رقم 2 × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.
المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.
ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.
وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.