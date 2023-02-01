ثنائية حمراء شعار المواجهة الأولى بين الأهلى وأوكلاند سيتى قبل لقاء الليلة

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلى منافسات كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب وهو يستهدف تحقيق ميدالية جديدة فى البطولة التى يشارك فيها للمرة الثالثة على التوالى لكنها الثامنة فى تاريخه.

ويستهل وصيف بطل قارة أفريقيا البطولة بمواجهة أوكلاند سيتى النيوزيلندى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء فى الدور التمهيدى، الذى يشارك فيه الأهلى للمرة الأولى إذا كان يبدأ باستمرار من الدور التالى.

ولم يكن الأهلى سيشارك فى البطولة بعدما خسر نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد، بطل الدورى المغربى، لكن إقامة البطولة فى المغرب منحه الفرصة للظهور فى المسابقة فى ظل عدم إمكانية مشاركة فريقين من بلد واحد إذ يتأهل فى المعتاد بطل البلد صاحب الأرض.

ويُعد أوكلاند سيتى من الأندية الشهيرة لكثرة مشاركاته فى مونديال الأندية، وكان أفضل إنجاز تاريخى له احتلال المركز الثالث فى نسخة 2014، والتى للمصادفة أقيمت أيضًا فى المغرب.

مواجهة الأهلى وأوكلاند سيتى ليست جديدة، فسبق وأن التقيا من قبل فى كأس العالم للأندية 2006 الذى أقيم فى اليابان، كانت المباراة أيضًا فى الدور التمهيدى، وفى ذلك التوقيت نجح الأهلى بقيادة مدربه التاريخى مانويل جوزيه فى الفوز بهدفين دون رد سجلهما الثنائى أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة.

وتعتبر هذه المشاركة الثالثة على التوالى للأهلى ببطولة كأس العالم للأندية والثامنة بشكل عام.وتشهد نسخة 2022 مشاركة الأهلى بجانب أندية ريال مدريد الإسبانى (أوروبا) وفلامنجو البرازيلى (أمريكا الجنوبية) وسياتل ساوندرز الأمريكى (أميركا الشمالية) وأوكلاند سيتى النيوزيلندى (الأوقيانوس)، الوداد المغربى (أفريقيا) والهلال السعودى (آسيا).