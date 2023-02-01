شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يتسلح بـ8 صفقات للطلائع فى الدور الثانى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق وتصحيح مساره بالدور الثانى للدورى.

وأعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع محمود وادى، مهاجم نادى بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتدعيم هجوم فريق الكرة بالنادى، كما حصل الطلائع على خدمات فريد شوقى، لاعب وسط النادى المصرى، على سبيل الإعارة، وأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر، كما استعاد الطلائع جهود حارسه محمد شعبان بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود.

كما تعاقد الطلائع مع السيد أبو أمنة لاعب بلدية المحلة لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق، كما نجح مسئولو الطلائع فى التعاقد مع النيجيرى بول جوليوس المهاجم لمدة موسم ونصف فيما تم التعاقد مع النيجيرى إبراهيم اليو الجناح الايسر لمدة موسمين ونصف بينما جاءت صفقة إستعارة النيجيرى فافور أكيم صانع الألعاب لمدة 6 شهور قبل غلق باب القيد الشتوى.

وجاء انضمام هؤلاء اللاعبين الثمانية لصفوف الطلائع فى إطار حرص إدارة النادى على مواصلة تدعيم صفوف فريق الكرة بالعناصر المميزة، وفقا لاختيارات محمد يوسف المدير الفنى للفريق، الذى يسعى جاهداً إلى تكوين مجموعة جيدة ومميزة هذا الموسم لتحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع طموحات إدارة النادى.

ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 7 فبراير باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصري.

ويخوض الطلائع مباراة ودية مع طوخ فى الثالثة عصر غداً الخميس على ستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة بيراميدز.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.