سياتل الأمريكى ينتظر الفائز من الأهلى وأوكلاند سيتى بمونديال الأندية

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلى مشواره ببطولة كأس العالم للأندية فى تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره أوكلاند سيتى النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا على ملعب "ابن بطوطة" فى مدينة "طنجة" فى الدور التمهيدى من البطولة المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكى بطل كونكاكاف فى ربع نهائى البطولة، وحال فوز الأهلى على بطلى نيوزيلندا وأمريكا سيلتقى مع ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائى البطولة 8 فبراير الجارى.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

ويشارك الأهلى فى مونديال الأندية باعتباره ممثلًا عن قارة أفريقيا، على الرغم من حلوله وصيفًا للوداد فى دورى أبطال أفريقيا، لكن القدر ابتسم له بإقامة البطولة فى المغرب ومشاركة الوداد باعتباره بطل دورى الدولة المستضيفة.