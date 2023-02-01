شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. محمد إيهاب بطل من حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد إيهاب بطل رفع الأثقال، الذى كافأه القدر بحصد فضية أولمبياد ريو دى جانيرو من أبرز نجوم اللعبة على مر التاريخ، فى ظل امتلاكه إصرارا قويا لتحقيق الانتصارات قبل إعلان الاعتزال والاتجاه للتدريب.

وجاء تتويجه بالميدالية الفضية فى أولمبياد ريو دى جانيرو، فى ظل حكم إيقاف الكازاخستانى نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية لـ8 سنوات وتجريده من الميدالية ليحصل عليها إيهاب بدلا من البرونزية.

محمد إيهاب من مواليد 21 نوفمبر عام 1989 فى محافظة الفيوم، واحتفل بزفافه فى فترة حظر كورونا، ويعد إيهاب أحد الأبطال الكبار فى لعبة رفع الأثقال فى مصر.

محمد إيهاب لم يستسلم إلى الصعوبات فى ملف إيقاف وحرمان لاعبى مصر من المشاركة فى الأولمبياد الأخيرة، خاصة بعد إعلانه الاعتزال، ثم العودة مجددًا بعد تدخل الوزارة والمسئولين وتقديم طعن قبل أن يتخذ القرار رسميا.

وتوجه محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، وعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك فى (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية).

أعلن محمد إيهاب بطل رفع الاثقال، اعتزاله اللعبة بعد إلغاء فئة وزن (81 كجم) من الأولمبياد القادمة باريس 2024.