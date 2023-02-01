11 لاعبا يسجلون غيابا عن الأهلى أمام أوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية الليلة

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المصيرى، الذى يجمع الأهلى مع أوكلاند سيتى النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا على ملعب "ابن بطوطة" فى مدينة "طنجة" فى الدور التمهيدى من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى.

وشهدت قائمة الأهلى ضم جميع العناصر الأساسية للفريق باستثناء أحمد نبيل "كوكا" الذى يعانى من الإصابة، كما غاب عن الأهلى اللاعب الشاب رأفت خليل، الذى انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب، بجانب غياب الثلاثى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير بسبب الإصابة بجانب استبعاد الوافد الجديد أحمد قندوسى لمشاركته مع منتخب الجزائر فى بطولة أفريقيا للمحليين، فيما تم استبعاد الخماسى أيمن أشرف ومحمد الضاوى وبرونو سافيو وشادى حسين ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

فى المقابل يؤمن ألبرت ريرا، مدرب أوكلاند سيتى النيوزلندى، بقدرة فريقه على هزيمة الأهلى فى كأس العالم للأندية بالمغرب، رغم علمه بأن العملاق المصرى لم يتعرض لأى خسارة منذ بداية الموسم الجارى.

وخاض بطل قارة أوقيانوسيا معسكرًا تدريبيًا فى إسبانيا، استعدادًا للبطولة، ولعب خلاله 3 مباريات ودية، خسر اثنين ضد ريوس ريديس الإسبانى وجيونك هيونداى الكورى الجنوبى (كلاهما بنتيجة 0-1)، قبل أن يتعادل مع الفريق الثانى لبرشلونة 1-1.

وقال المدرب الإسبانى الذى تولى تدريب الفريق فى ديسمبر 2021 "قضينا 10 أيام فى معسكر إسبانيا، وخضنا 3 مباريات ودية مفيدة للاعبين الذين لم يعتدوا اللعب فى هذا المستوى، من المهم أن يعرفوا المتطلبات للمنافسة فى بطولة كأس العالم للأندية، وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف".

واختتم صاحب الـ39 عامًا "نعرف أننا سنواجه الأهلى، الذى لم يتعرض لأى هزيمة هذا الموسم بعد 15 مباراة (فى الدورى المصرى)، اللاعبون يدركون حجم التحدى الذى نواجهه، ونؤمن بأننا سنحقق شيئًا إيجابيًا (الفوز) اليوم الأربعاء".