شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يضع برنامجا بدنيا لتجهيز سيرجى أكا للظهور فى مباريات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لتجهيز لاعبه الإيفوارى سيرجى أكا لاعب فريق الجونة السابق، الذى تم التعاقد معه قبل غلق باب القيد الشتوى لدعم صفوف الدراويش فى الدور الثانى من الدورى.

ويرغب ميدو فى الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعب وتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة للإسماعيلى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

وحقق الإسماعيلى الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى المحلى.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندرى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب أحمد مدبولى عن مباراة الاسماعيلى مع الداخلية التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الدراويش مع أسوان والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكان أحمد مدبولى قد حصل على البطاقتين السابقتين خلال مواجهتى الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.