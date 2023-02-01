شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك بعد غيابه بسبب الوعكة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، بعد غيابه بسبب الوعكة الصحية التى تعرض لها ومنعته من المشاركة فى مران الفريق الأبيض.

ويقوم أسامة نبيه، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى للزمالك، برفع الحمل البدنى للاعبين بعد الراحة التى حصلوا عليها لمدة 48 ساعة بعد الفوز الذى حققه الفريق على فيوتشر الأحد الماضى فى الجولة السادسة عشر للدورى.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لخوض مباراة جديدة بالدورى المصرى أمام فاركو بعدما أغلق الجهاز الفنى صفحة مباراة فيوتشر التى أقيمت مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الاثنين المقبل بالإسكندرية ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى، والتى يأمل فيها المدير الفنى للفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات على أمل العودة لأجواء المنافسة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن بيراميدز وفيوتشر أصحاب المركزين الثانى والثالث بجدول الترتيب.

من ناحية أخرى عاد محمود شبانة مدافع الفريق لصفوف الفريق مرة أخرى بعد قطع إعارته لسموحة نظرا لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة بعد إصابة محمود حمدى الونش بالرباط الصليبى فى بداية الموسم، بالإضافة لعدم وجود مدافعين بقدر كافٍ، وهو ما جعل مسئولى الفريق الأبيض يطالبون بعودته مع دفع المبلغ الذى حصلوا عليه فى بداية الموسم.