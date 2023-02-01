شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يعقد مؤتمرا صحفيا السبت لكشف تفاصيل البطولة العربية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لاختراق الضاحية التى ستقام فى القاهرة يوم 5 فبراير إقامة المؤتمر الصحفى للبطولة يوم السبت المقبل الساعة الخامسة مساء فى قاعة المؤتمرات بالصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولى.

ويعقد المؤتمر الصحفى يوم السبت المقبل للإعلان عن تفاصيل البطولة والدول المشاركة بحضور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية الخامسة والعشرين لاختراق الضاحية وحضور رئيس الاتحاد العربى لألعاب القوى حبيب بن على الربعان وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى والعربى لألعاب القوى ورؤساء البعثات المشاركة فى البطولة.

تقام البطولة العربية لاختراق الضاحية فى مصر بمشاركة 13 دولة هى السعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات والعراق واليمن وسوريا وفلسطين من قارة آسيا، وتونس والمغرب والجزائر والسودان والصومال من قارة أفريقيا بجانب مشاركة مصر.

ويعقد الاجتماع الفنى للبطولة بعد المؤتمر الصحفى، حيث سيتم خلاله شرح كل التفاصيل الخاصة بالبطولة وقرعة المنافسات.

وقال سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى هدفنا من البطولة العربية لاختراق الضاحية إعادة تنظيم بطولات ألعاب القوى فى مصر والتنوع فى استضافة البطولات مهم من أجل تطوير الرياضة المصرية وبصفة خاصة ألعاب القوى، حيث استضافة البطولات العربية خطوة من أجل التحرك لاستضافة بطولات أفريقية وعالمية فى السنوات القادمة من أجل الانتشار والتطوير للعبة فى مصر ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين من المشاركات الإقليمية والقارية والدولية والتى سيكون لها نتائج إيجابية فى تطوير اللعبة فى مصر.