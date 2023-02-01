شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يعلن فشل قيد لاعب الزمالك فى صفوف الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فشل قيد طارق علاء لاعب الزمالك، الذى تعاقد معه النادى السكندرى من نظرائهم فى الأبيض لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة قبل غلق باب القيد الشتوى بالأمس الثلاثاء.

وكتب عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "دفعنا ثمن خلافات اتحاد كرة القدم مع الزمالك ولم نتمكن من قيد طارق علاء قائد منتخب الشباب".

وضم سموحة اللاعب طارق علاء على سبيل الإعارة من الزمالك لسموحة لمدة سنة ونصف بدون مقابل حسب ما جاء فى تصريحات فرج عامر، ونجح سموحة فى ضم حسام حسن وزياد طارق ومحمد مغربي ومصطفى سعد ميسى من الأهلي على سبيل الإعارة، في الوقت الذي رحل عن الفريق العديد من اللاعبين.

وعاد فريق سموحة أمس الثلاثاء إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها أحمد سامي للاعبين بعد الفوز على فريق إنبي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية مع المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل 7 فبراير في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى، والذي يأمل فيها أحمد سامي تحقيق الفوز الثاني له على التوالى مع الفريق السكندري لمواصلة التقدم في جدول الدوري المصري.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 16 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.