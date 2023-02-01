الامارات | سان جرمان يتقدم باستئناف بعد تعثر انتقال زياش من تشلسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم باريس سان جرمان الاربعاء استئنافاً أمام رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا للمصادقة على وصول المغربي حكيم زياش، بعد تعثر انتقاله من من تشلسي الانجليزي على سبيل الإعارة مساء الثلاثاء في الدقائق الاخيرة من سوق الانتقالات الشتوية لتأخر استلامه وثائق إدارية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرّب من النادي.

ورغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب الذي ساهم بشكل أساسي نهاية العام الماضي في جعل المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، يبدو أن الصفقة مهددة جدياً بسبب تفصيل إداري.

وتواجد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في باريس الثلاثاء واجتاز الفحص الطبي بعدما وافق تشلسي على إعارته لسان جرمان حتى نهاية الموسم ومن دون خيار التعاقد معه نهائياً، ما كان سيمنح نادي العاصمة الفرنسية دفعاً هاماً لما تبقى من الموسم.

لكن كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الثلاثاء.

وبحسب مصدرين مطلعين على الملف، ارتكب تشلسي عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي.

ووصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر بعد إقفال باب الانتقالات، ما جعل انتقال المغربي الى "بارك دي برانس" مهدداً.

وأعطت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأندية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (فيفا تي أم أس).

هذه الهفوة الإدارية تترك سان جرمان أمام خطر إنهاء فترة الانتقالات الشتوية من دون أي تعاقد، وذلك قبل أسبوعين من مواجهته بايرن ميونيخ الألماني في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.