الأهلي يبدأ مشواره في المونديال وبرشلونة يواجه بيتيس.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 1-2-2023، عدد من المباريات الهامة في الدوري الفرنسي والإسباني، بجانب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره أوكلاند سيتي مساء اليوم في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام بالمغرب وتنتهي حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ويواجه برشلونة فريق ريال بيتيس في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ونستعرض لكم جدو لمباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

الأهلي ضد اوكلاند سيتي وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Arryadia TNT HD، SSC1 HD.

كأس إيطاليا

فيورنتينا ضد تورينو وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

روما ضد كريمونيزي وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة،11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

كأس الرابطة الأنجليزية

مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة،11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد برشلونة وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة،11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي

تولوز ضد تروا وتُذاع على beIN Sports HD 6

ليل ضد كليرمون فوت وتُذاع على beIN Sports HD 4

أنجيه ضد اجاكسيو وتُذاع على beIN Sports HD 7

نانت ضد مارسيليا وتُذاع على beIN Sports HD 2

ستاد ريمس ضد لوريان وتُذاع على beIN Sports HD 3

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية.

مونبلييه ضد باريس سان جيرمان وتُذاع على beIN Sports HD 2

ليون ضد ستاد بريست وتُذاع على beIN Sports HD 4

موناكو ضد أوكسير وتُذاع على beIN Sports HD 7

رين ضد ستراسبورج وتُذاع على beIN Sports HD 6

لانس ضد نيس وتُذاع على beIN Sports HD 3

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية.