التشكيل المتوقع للأهلى أمام أوكلاند سيتى.. الشحات وكهربا وشريف فى الهجوم

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلى مشواره ببطولة كأس العالم للأندية فى تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء بمواجهة نظيره أوكلاند سيتى النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا على ملعب "ابن بطوطة" فى مدينة "طنجة" فى الدور التمهيدى من البطولة المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكى بطل كونكاكاف فى ربع نهائى البطولة، وحال فوز الأهلى على بطلى نيوزيلندا وأمريكا سيلتقى مع ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائى البطولة 8 فبراير الجارى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أوكلاند سيتى مكون من "فى حراسة المرمى: محمد الشناوى وفى خط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولى، محمد هانى وفى خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدى فتحى وفى خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، محمد شريف".

وتقرر أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدى فريق أوكلاند سيتى النيوزيلندى الزى الأزرق بالكامل.

ويعد النادى الأهلى هو الفريق العربى الأكثر مشاركةً فى كأس العالم للأندية على مدار تاريخ المسابقة، ويدخل المارد الأحمر نسخة 2023 بالمغرب وعينه على تحقيق إنجاز أكبر من آخر نسختين، عندما حقق المركز الثالث.