شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الديب ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى اليوم استعداداً لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم كريم الديب لاعب خط وسط النادى الإسماعيلى فى تدريبات الدراويش لأول مرة بعد إنهاء إجراءات استعارته من صفوف الاتحاد السكندرى قبل غلق باب القيد الشتوى أمس.

ويستمر تعاقد كريم الديب رفقة الاتحاد السكندرى حتى صيف 2024، وشارك كريم الديب فى عشر مباريات رفقة الاتحاد السكندرى فى الدورى هذا الموسم وكان أغلبها من دكة الاحتياط.

وغاب الديب عن آخر ست مواجهات لفريق الاتحاد إذ لم يتواجد بقائمة الفريق.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

وحقق الإسماعيلى الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى المحلي.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندرى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب أحمد مدبولى عن مباراة الإسماعيلى مع الداخلية التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الدراويش مع أسوان والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكان أحمد مدبولى قد حصل على البطاقتين السابقتين خلال مواجهتى الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.