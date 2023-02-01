قائمة ممنوعات لنجوم الأهلى بفرمان كولر قبل مواجهة أوكلاند سيتى

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة أوكلاند سيتى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء بالمغرب فى افتتاح كأس العالم للأندية بحثاً عن التأهل للدور التالى بالبطولة، ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من التخاذل بداعى عدم قوة المنافس مؤكداً أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

كما حذر كولر نجوم الأهلى من خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، وطالب لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية التى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد كولر على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء خوفاً من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.

وحرص اللاعبون الكبار بفريق النادى الأهلى بقيادة محمد الشناوى وعلى معلول على عقد جلسات مع لاعبى الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام أوكلاند سيتى فى ضربة بداية كأس العالم للأندية، لتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة التى يرغبون فى الفوز بها من أجل استكمال مشوار المارد الأحمر بهذه البطولة.

الشناوى ومعلول تحدثا مع زملائهما فى الفريق مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ 90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز للتأهل للدور التالى بالبطولة.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول على عقد هذه الجلسات مع زملائهما قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كما اعتاد عليها الفريق.