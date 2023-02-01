شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى المرتبط لكرة اليد 13 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد انطلاق المرحلة الثالثة على صعيد الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023 يوم 13 فبراير الجارى.

وتأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط وهم الزمالك والشمس من المجموعه الأولى البنك الأهلى وطلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى وسبورتنج من المجموعة الثالثة.

من ناحية أخرى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 23 فبراير ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساء بدلا من الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر والتى أصبحت تستضيف لقاءات القمة بكرة اليد خلال الفترة الأخيرة.