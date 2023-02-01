«الضغوطات بقت كتيرة أوي».. خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك واعتزاله الإعلام

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، قراراه باعتزال مهنة الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وأكد الغندور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك" مساء الثلاثاء: “انهاردة انا بعلن رسمياً انتهاء مشواري في قناة نادي الزمالك ودي آخر حلقه ليا في القناة".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "عقدي انتهى مع قناة الزمالك منذ شهر نوفمبر الماضي، ولكني واصلت عملي بالقناة من أجل جماهير الزمالك فقط".

وتابع: "أنا تحملت شتايم كتير وإهانات كتير من كل الناس ومفيش مشكله مع المستشار مرتضي منصور”.

وأضاف خالد الغندور: “حان الوقت للرحيل وقد أبتعد شوية عن الإعلام.. الضغوطات بقت كتيرة أوي مش قادر أتحمل أكتر من كده.. وحابب أشتغل إعلام في هدوء.. أنا بشتغل عشان بحب النادي.. وأنا بسيب قناة الزمالك وهي قناة كبيرة.. وبشكر الجميع وبشكر المستشار مرتضي منصور.. وأنا بقالي شهرين مخدتش أي فلوس وشغال مجانًا”، وفقاً لموقع "صدى البلد".