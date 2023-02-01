بعد رفض قيد صفقات الزمالك.. حازم إمام يرد على اتهامات مرتضى منصور: نفسي مرة تقول إنك غلطت

الشارقة - اميمة ياسر -

رد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الاتهامات التي وجهها له مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حول تدخله لمنع قيد الصفقات للنادي الأبيض.

وكان مرتضى منصور قد اتهم حازم إمام "بالتدخل لمنع قيد صفقات النادي الجديدة لأسباب شخصية" تتعلق برغبة الثعلب الصغير في رئاسة نادي الزمالك وهو ما دفعه لرفض لأية تسويات في مكالمة هاتفية مع مسئولي الاتحاد .

وكتب حازم إمام تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها: "طبعًا كل اللي أتقال ده أي كلام وكذب كالعادة والله العظيم ولا حد كلمني".

وأضاف: "نفسي أعرف أيه كمية الغل والافتراء اللي عندك، هتموت وتكره الناس فيا، بتتبلي على الواحد وحاشر اسمي في أي حاجة".

واختتم حازم إمام تغريدته بالقول: "نفسي مرة تقول إنك غلطت، مش لازم تشيل الناس غلطاتك، حسبي الله ونعم الوكيل".

وخلال الساعات الماضية، اندلعت أزمة بين نادي الزمالك واتحاد الكرة لرفض الأخير قيد صفقاته الجديدة بسبب عدم تسديد المديونات المستحقة.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً قال فيه: "رغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة سواءً نقد أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزانة الضرائب الخاصة بالقيد".

من جانبه، نفى مرتضى منصور ما جاء في بيان الاتحاد، مؤكداً أنه عرض منح شيكات تستحق الدفع والتنازل عن مديونيات لصالح اتحاد الكرة إلا أن الأخير رفض بإيعاز من حازم إمام وأخرون.

كما تبادل الجانبان تحرير المحاضر حيث استدعى اتحاد الكرة شرطة النجدة بسبب وجود "بلطجية" داخل الاتحاد فيما حرر رئيس الزمالك محضرًا لإثبات حالة الامتناع عن قيد صفقات الزمالك.