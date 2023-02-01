شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: كولر سيدفع بثلاثة لاعبين فى وسط الأهلى أمام أوكلاند سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسن مصطفى، نجم النادى الأهلى الأسبق، أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى سوف يدفع بثلاثة لاعبين فى وسط ملعب فريقه فى مباراة أوكلاند سيتى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء فى افتتاح كأس العالم للأندية.