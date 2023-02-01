حسن مصطفى: كولر سيدفع بثلاثة لاعبين فى وسط الأهلى أمام أوكلاند سيتى

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القاهرة - سامية سيد - يرى حسن مصطفى، نجم النادى الأهلى الأسبق، أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى سوف يدفع بثلاثة لاعبين فى وسط ملعب فريقه فى مباراة أوكلاند سيتى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء فى افتتاح كأس العالم للأندية.
وقال حسن مصطفى فى مداخلة هاتفية لبرنامج المكوك مع هشام حنفى عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "مونديال 2005 الأصعب فى تاريخ الأهلى بسبب عدم التأقلم على الأجواء فى اليابان، وبطولة دورى أبطال أفريقيا 2006 الأغلى فى مشوارى مع الأهلى".
ويضيف حسن مصطفى "مستوى الأهلى يرتفع مع البطولات .. وأتوقع تألق الفريق فى مونديال الأندية بالمغرب".
وتابع : "أتوقع أن يلعب كولر بـ 3 لاعبين فى وسط الملعب أمام أوكلاند سيتى، ويعد طاهر ومحمد شريف وحسين الشحات الثلاثى الأنسب لقيادة هجوم الأهلى أمام أوكلاند سيتى".
وأكمل: "كولر مدرب مميز وواقعى ويعرف إمكانيات اللاعبين جيدا ويحترم المنافسين".
ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.