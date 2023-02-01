شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على مقابل صفقة إمام عاشور "كاش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل مسئولو نادى الزمالك على قيمة صفقة إمام عاشور المنتقل حديثاً من النادى الأبيض إلى ميتلاند الدنماركى "كاش"، وذلك بعد الاتفاق بين الطرفين على هذا الشرط، حيث من المقرر أن يحصل النادى الأبيض على مبلغ مالى يتخطى الـ100 مليون جنيه قيمة الصفقة.

ووافق مجلس إدارة الزمالك على رحيل إمام عاشور للاحتراف بنادى ميتلاند الدنماركى فى صفقة بيع نهائى لمدة 4 مواسم ونصف، بعد خضوع اللاعب للكشف الطبى بنجاح.

ورغم تمسك الإدارة البيضاء باستمرار إمام عاشور بصفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالى، إلا أنه مع إلحاح اللاعب ونظرا للمجهود الكبير الذى قدمه مع القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية وافقت الإدارة على رحيله بشكل نهائى، ويعد عاشور أحد أهم الأوراق التى كان يعتمد عليها المديرون الفنيون داخل الزمالك سواء فيريرا المدير الفنى السابق للفريق أو أسامة نبيه المدير الفنى الحالى.

فى سياق متصل ودع عاشور جماهير الزمالك بعد إتمام انتقاله إلى ميتلاند الدنماركى فى الانتقالات، قائلاً: "يبقى الزمالك فى القلب للأبد ويظل جمهوره العظيم وطنًا وداعمًا. مع الزمالك عبرنا طريقًا حافلًا بالنجاحات. وفى الزمالك صنعنا شهرتنا وله علينا يدُ بيضاء، مثل لونه الذى نعشقه. مهما ارتحلنا، فنحن نمثل الزمالك ونحمل شعاره وسامًا وشرفًا، ونرفع اسمه تاجًا فوق رؤوسنا للأبد ونستمد القوة من جماهيره الغفيرة المُحِبّة. ومهما ارتحلنا ممثلين للزمالك، سنعود إليه حتمًا، مشجعين وأبناء مخلصين، يردون الجميل لبيتهم الكبير. عاش الزمالك وجمهوره العظيم".