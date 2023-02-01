أحمد السيد: خالد عبد الفتاح سيشارك أساسيا مع الأهلى فى كأس العالم للأندية

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد السيد مدافع النادى الأهلى الأسبق أن الوافد الجديد خالد عبد الفتاح سيظهر بشكل أساسى فى مباراة أوكلاند سيتى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء فى افتتاح كأس العالم للأندية على حساب محمد هانى.

وقال أحمد السيد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج المكوك مع هشام حنفى عبر إذاعة أون سبورت إف إم "شاركت 3 مرات فى كأس العالم للأندية.. ومونديال 2005 كان البطولة الأصعب، بطولة مونديال الأندية 2008 تسببت فى غضب مانويل جوزيه بسبب سهولتها و هزيمتنا بغرابة أمام باتشوكا المكسيكى".

ويضيف أحمد السيد: "أوكلاند سيتى فريق لديه خبرات المشاركة فى مونديال الأندية ولن يكون خصما سهلا بالنسبة للأهلى، وأتوقع مشاركة خالد عبد الفتاح فى مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هانى، ومن وجهة نظرى مشاركة محمد عبد المنعم ضرورية رغم غيابه فترة عن المشاركة".

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.