شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثى النيجيرى ينتظم فى تدريبات الطلائع اليوم استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم، اليوم الأربعاء، الثلاثى النيجيرى فافور أكيم وبول جوليوس وإبراهيم أليو فى تدريبات طلائع الجيش لأول مرة بعد إتمام التعاقد معهم قبل غلق باب القيد الشتوى مساء أمس، حيث وصلت البطاقة الدولية للثلاثى ليصبح من حقهم المشاركة فى المباريات بداية من مواجهة بيراميدز المقبلة.

نجح مسئولو طلائع الجيش فى التعاقد مع النيجيرى بول جوليوس المهاجم لمدة موسم ونصف، فيما تم التعاقد مع النيجيرى إبراهيم اليو الجناح الأيسر لمدة موسمين ونصف، بينما جاءت صفقة استعارة النيجيرى فافور أكيم صانع الألعاب لمدة 6 أشهر قبل غلق باب القيد الشتوى مساء أمس.

ووجه محمد يوسف المدير الفنى لطلائع الجيش تحذير لخط دفاع فريقه من سرعة رمضان صبحى لاعب بيراميدز قبل مباراة الفريقين المقبلة بالدورى بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة.

ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 7 فبراير باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض الطلائع مباراة ودية مع طوخ فى الثالثة عصر غد الخميس على استاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة بيراميدز.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

وأعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع الرباعى محمود وادى، مهاجم نادى بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتدعيم هجوم فريق الكرة بالنادى، كما حصل الطلائع على خدمات فريد شوقى، لاعب وسط النادى المصرى، على سبيل الإعارة، وأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر، كما استعاد الطلائع جهود حارسه محمد شعبان بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود.

كما تعاقد الطلائع مع السيد أبو أمنة لاعب بلدية المحلة لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق، ووقع الرباعى محمود وادى وفريد شوقى وأحمد مسعود والسيد أبو أمنة على عقود الانتقال إلى صفوف طلائع الجيش فى حضور العميد أيمن المصرى مدير الكرة بالنادي.

وجاء انضمام هؤلاء اللاعبين الأربعة لصفوف الطلائع فى إطار حرص إدارة النادى على مواصلة تدعيم صفوف فريق الكرة بالعناصر المميزة، وفقا لاختيارات محمد يوسف المدير الفنى للفريق، الذى يسعى جاهداً إلى تكوين مجموعة جيدة ومميزة هذا الموسم لتحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع طموحات إدارة النادى.