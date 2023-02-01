أمير عبد الحميد: ربيعة ومتولى الأنسب لدفاع الأهلى أمام أوكلاند وكهربا فى الهجوم

القاهرة - سامية سيد - يرى أمير عبد الحميد حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق أن الثنائى رامى ربيعة ومحمود متولى هم الأنسب لقيادة دفاع المارد الأحمر فى مباراة أوكلاند سيتى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء فى افتتاح كأس العالم للأندية.

وقال أمير عبد الحميد فى مداخلة هاتفية لبرنامج المكوك مع هشام حنفى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الأهلى يمتلك خبرات المشاركة فى كأس العالم للأندية وأتوقع تحقيق إنجاز جديد فى المونديال الحالى".

ويضيف: "إقامة بطولة مونديال الأندية فى المغرب نقطة فى صالح الأهلى.. وأتوقع مساندة قوية من الجماهير المغربية".

وتابع أمير عبد الحميد "حمدى فتحى من الممكن توظيفه فى مركز مجدى قفشة للاستفادة بقدراته الدفاعية، بينما يعد رامى ربيعة ومحمود متولى الأنسب لقيادة دفاع الأهلى فى مباراة أوكلاند سيتى، فيما يعد كهربا الأنسب لقيادة هجوم الأهلى فى حالة جاهزيته، والخبرة ترجح كفة حسين الشحات فى المشاركة أمام أوكلاند سيتى".

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.