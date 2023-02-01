شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يقص شريط كأس العالم للأندية الليلة بمواجهة أوكلاند سيتى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلي مشواره ببطولة كأس العالم للأندية في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء بمواجهة نظيره أوكلاند سيتى النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا على ملعب "إبن بطوطة" في مدينة "طنجة" في الدور التمهيدي من البطولة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة ، وحال فوز الأهلي على بطلي نيوزيلندا وأمريكا سيلتقى مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير الجاري.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره ممثلًا عن قارة أفريقيا، على الرغم من حلوله وصيفًا للوداد في دوري أبطال أفريقيا، لكن القدر ابتسم له بإقامة البطولة في المغرب ومشاركة الوداد باعتباره بطل دوري الدولة المستضيفة.

ويعد النادي الأهلي هو الفريق العربي الأكثر مشاركةً في كأس العالم للأندية على مدار تاريخ المسابقة، ويدخل المارد الأحمر نسخة 2023 بالمغرب وعينه على تحقيق إنجاز أكبر من آخر نسختين، عندما حقق المركز الثالث.

ويُعد أوكلاند سيتي من الأندية الشهيرة لكثرة مشاركاته في مونديال الأندية، وكان أفضل إنجاز تاريخي له احتلال المركز الثالث في نسخة 2014، والتي للمصادفة أقيمت أيضًا في المغرب.

لن تكون مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي جديدة، فسبق وأن التقيا من قبل في كأس العالم للأندية2006 الذي أقيم في اليابان ، كانت المباراة أيضًا في الدور التمهيدي، وفي ذلك التوقيت نجح الأهلي بقيادة مدربه التاريخي مانويل جوزيه في الفوز بهدفين دون رد.

شهدت قائمة الأهلي ضم جميع العناصر الأساسية للفريق باستثناء أحمد نبيل "كوكا" الذي يعاني من الإصابة ، كما غاب عن الأهلي اللاعب الشاب رأفت خليل، انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب، بجانب غياب الثلاثى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير بسبب الإصابة بجانب استبعاد الوافد الجديد أحمد قندوسى لمشاركته مع منتخب الجزائر في بطولة أفريقيا للمحليين.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بضرورة الفوز باللقاء وذلك لكونها أهم مباراة في البطولة لان الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره في المونديال ، وقاد كولر الأهلى فى 20 مباراة، حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بالفوز بالسوبر المحلى بجانب نجاحه في احتلال صدارة الدوري المصري بدون هزيمة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أوكلاند سيتى مكون من :"في حراسة المرمى: محمد الشناوي وفى خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني وفى خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدى فتحى وفى خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا ، محمد شريف".

فيما تم استبعاد الرباعى أيمن أشرف ومحمد الضاوى وبرونو سافيو وشادى حسين من قائمة الأهلي النهائية لأسباب فنية.

في المقابل ، يؤمن ألبرت ريرا، مدرب أوكلاند سيتي النيوزلندي، بقدرة فريقه على هزيمة الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب، رغم علمه بأن العملاق المصري لم يتعرض لأي خسارة منذ بداية الموسم الجاري.

وخاض بطل قارة أوقيانوسيا معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا، استعدادًا للبطولة، ولعب خلاله 3 مباريات ودية، خسر اثنين ضد ريوس ريديس الإسباني وجيونك هيونداي الكوري الجنوبي (كلاهما بنتيجة 0-1)، قبل أن يتعادل مع الفريق الثاني لبرشلونة 1-1.

وقال المدرب الإسباني الذي تولى تدريب الفريق في ديسمبر 2021 "قضينا 10 أيام في معسكر إسبانيا، وخضنا 3 مباريات ودية مفيدة للاعبين الذين لم يعتدوا اللعب في هذا المستوى، من المهم أن يعرفوا المتطلبات للمنافسة في بطولة كأس العالم للأندية، وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف".

واختتم صاحب الـ39 عامًا "نعرف أننا سنواجه الأهلي، الذي لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم بعد 15 مباراة (في الدوري المصري)، اللاعبون يدركون حجم التحدي الذي نواجهه، ونؤمن بأننا سنحقق شيئًا إيجابيًا (الفوز) اليوم الأربعاء".