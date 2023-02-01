شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات اليوم بعد راحة 48 ساعة استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الزمالك لتدريباته اليوم استعدادا لمباراته الهامة أمام فاركو فى الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى المقرر إقامتها الإثنين المقبل بالإسكندرية .

يأتى ذلك بعد الراحة التى منحها أسامة نبيه المدير الفنى للفريق للاعبين لمدة 48 ساعة بعد الفوز الغالى الذى حققوه على فيوتشر بهدفين مقابل هدف .

من ناحية أخرى عاد محمود شبانه مدافع الفريق لصفوف الفريق مرة أخرى بعد قطع إعارته لسموحه نظرا لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة بعد إصابة محمود حمدى الونش بالرباط الصليبى فى بداية الموسم، بالإضافة لعدم وجود مدافعين بقدر كافى وهو ما جعل مسئولى الفريق الأبيض يطالبون بعودته مع دفع المبلغ الذى حصلوا عليه فى بداية الموسم.

فى الوقت نفسه قام الجهاز الإدارى للفريق بقيد ناصر منسى مهاجم الفريق الجديد ولاعب البنك الأهلى السابق فى قائمة الفريق بعد تسديد المقابل المادى لفريقه السابق ليصبح لاعبا بصفوف النادى الأبيض ويحق له المشاركة مع الفريق بداية من اللقاء المقبل أمام فاركو المحدد له الإثنين المقبل .