«الأمر يخص إدارة النادي فقط».. اتحاد الكرة يعلن رسميًا رفض قيد صفقات الزمالك الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن خلاله غلق باب القيد الشتوي رسميًا، كاشفاً تفاصيل أزمة نادي الزمالك.

وتم إغلاق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.

وقال اتحاد الكرة في بيانه الرسمي إنه تواصل مع مسئولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب.

وأضاف البيان: "في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه ناصر منسي، أحمد بلحاج، ومحمود شبانة دون جدولة المديونية."

وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "قام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي."

وأوضح: "رغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".

واختتم البيان: "لذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط."