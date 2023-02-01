شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يحسم أسماء المحترفين فى قائمة منتخب الشباب خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب دراسة مستوى بعض اللاعبين المحترفين قبل الاستقرار على القائمة النهائية المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير وحتى 12 مارس.

ويفكر محمود جابر في ضم 4 محترفين فقط لقائمة المنتخب في مقدمتهم صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي والذى تألق في كأس العرب للشباب بالسعودية وقدم مستويات مبهرة مع شباب الفراعنة.

كما يظهر في الصورة الحارس أحمد نادر السيد حارس مرمى فيزيلا البرتغالي، والذى شارك في المعسكرات الأخيرة للمنتخب بالإضافة إلى اهتمام روجيريو ميكالي بقدرات الحارس والذى بات قريبا من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

وتقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل، بمشاركة 12 منتخبا هي: نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - أوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.