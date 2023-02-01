شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يحسم أسماء المحترفين فى قائمة منتخب الشباب خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
ويفكر محمود جابر في ضم 4 محترفين فقط لقائمة المنتخب في مقدمتهم صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي والذى تألق في كأس العرب للشباب بالسعودية وقدم مستويات مبهرة مع شباب الفراعنة.
كما يظهر في الصورة الحارس أحمد نادر السيد حارس مرمى فيزيلا البرتغالي، والذى شارك في المعسكرات الأخيرة للمنتخب بالإضافة إلى اهتمام روجيريو ميكالي بقدرات الحارس والذى بات قريبا من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.
وتقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل، بمشاركة 12 منتخبا هي: نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - أوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.
وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.
ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري ، علاء سعيد مسئول المهمات.