شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات قوية اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. بلدية المحلة وطنطا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، 8 مواجهات قوية فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى بين نبروه مع المجد السكندرى، جمهورية شبين مع هلال بالضبعة، المصرى بالسلوم مع دكرنس، بلدية المحلة مع طنطا، المنصورة مع كفر الشيخ، الحمام مع سبورتنج، أبوقير للاسمدة مع الأوليمبى.

يحل نادى دكرنس متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 27 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المصرى بالسلوم صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، فى مباراة سهلة نسبية لأبناء سعيد صبحى مدرب دكرنس الذى يطمح فى مواصلة الصدارة والعودة بالثلاث نقاط فى انتظار ما ستسفر عنه مواجهة بلدية المحلة وطنطا فى قمة مباريات هذا اليوم.

ويستضيف فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 26 نقطة، نظيره فريق طنطا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد فى مواجهة نارية صعب التكهن بنتيجتها، حيث يأمل أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى للبلدية فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع الثلاث نقاط والمحافظة على مركز الوصافة، فيما يسعى عمرو أنور مدرب طنطا فى الإطاحة بالبلدية وانتزاع المركز الثانى فى انتظار سقوط المتصدر دكرنس أمام المصرى بالسلوم.

ويستقبل فريق المنصورة صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة، فريق كفر الشيخ صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة، ويسعى أحمد سارى فى تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على ثلاثى المقدمة من أجل انتزاع الصدارة فى الأسابيع القليلة القادمة، فى المقابل يأمل عبد الفتاح عبد الرازق مدرب كفر الشيخ فى اقتناص الثلاث نقاط والتقدم فى جدول الدورى.

وتقام فى نفس التوقيت مواجهات بين كل من نبروه مع المجد السكندرى، جمهورية شبين مع هلال بالضبعة، الحمام مع سبورتنج، أبوقير للاسمدة مع الأوليمبى.